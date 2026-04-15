No es con bicarbonato: la fórmula con vinagre para quitar el sarro del inodoro y de las canillas

La limpieza de griferías con sarro tiene una solución efectiva. Expertos recomiendan un método casero a base de vinagre.

Las manchas de sarro que opacan la grifería es una constante en todos los hogares. Los expertos en limpieza señalan que hay un método casero infalible para terminar con este problema usando vinagre.

Limpieza con vinagre Cuando el agua se satura de carbonato de calcio tiende a buscar equilibrio y libera el exceso de mineral. Ese proceso se acelera con el agua caliente y por esa razón los depósitos suelen aparecer con más frecuencia en las salidas de agua y en zonas con temperaturas elevadas.

Una alternativa sin químicos corrosivos y económica es el uso del vinagre. Una mezcla de agua con este ingrediente en partes iguales se transforma en una solución ácida que descompone las incrustaciones calcáreas de manera natural devolviendo el brillo original sin tener la necesidad de fregar durante horas.

Elimina completamente el sarro de tus canillas Foto: Shutterstock El vinagre es la solución contra el sarro. Foto: Shutterstock

Una vez que la mezcla está lista hay que rociar las superficies afectadas y dejar reposar unos minutos para que el ácido actúe sobre el mineral. Pasar un cepillo suave o un paño para remover los restos. Enjuagar con agua tibia y secar con un trapo limpio para que no queden marcas de agua.