Netflix suma una película ganadora de 7 Oscar a su catálogo

Netflix suma a su catálogo una película clásica ganadora de 7 Oscar que vuelve a captar la atención de los amantes del cine.

Netflix vuelve a apostar por los clásicos y suma a su catálogo una de las películas más recordadas del cine: El golpe (The Sting), el icónico film de los años 70 protagonizado por Paul Newman y Robert Redford.

Estrenada en 1973 y dirigida por George Roy Hill, la película se convirtió en un verdadero fenómeno de la época gracias a su mezcla de comedia, drama y estafas ingeniosas. La historia sigue a dos estafadores que planean un elaborado engaño para vengar la muerte de un amigo, en una trama llena de giros y momentos memorables.

Un clásico que arrasó en los Oscar El golpe no solo fue un éxito de público, sino también de la crítica. En la ceremonia de los Premios Oscar, la película se llevó 7 estatuillas, entre ellas Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Original, consolidándose como una de las grandes producciones de su tiempo.

Además, la química entre Newman y Redford fue uno de los puntos más destacados del film, repitiendo el éxito que ambos habían tenido años antes en Butch Cassidy and the Sundance Kid.

Por qué sigue siendo una película imperdible A más de cinco décadas de su estreno, El golpe mantiene su vigencia gracias a su narrativa ágil, su estilo elegante y una banda sonora inolvidable. Su historia de engaños y estrategias sigue atrapando a nuevas generaciones de espectadores y hoy se suma al catálogo de una de las plataformas más grandes de streaming.