Netflix: la película de terror más vista de la plataforma con más de 150 millones de visualizaciones

Un escenario postapocalíptico donde una mujer tiene que salvar su vida y la de dos niños que la acompañan en un mundo oscuro. La pelícual es protagonizada por una gran estrella.

Netflix guarda varias películas de terror de producción original en su catálogo. Comenzó en 2015 con Beasts of No Nation, pero fue en 2018 cuando batió récords y logró posicionarse con la película de terror más vista durante tres años consecutivos, logrando alrededor de 157 millones de reproducciones durante sus primeros 91 días en la plataforma de streaming.

Su nombre es A ciegas y está ambientada en un mundo postapocalíptico en el que un evento extraño hizo que millones de humanos se suicidaran en masa cinco años antes de la historia central. En este contexto vive Malorie, la protagonista de la historia, que tiene que sobrevivir y salvar la vida de dos niños que la acompañan.

Sandra Bullock protagoniza esta película del 2018 Foto: Archivo MDZ Sandra Bullock protagoniza esta película del 2018. Archivo MDZ Sandra Bullok es quien le da vida a Malorie y en este thriller psicológico y drama fatalista interpreta a un personaje muy alejado del típico de las comedias románticas, que durante muchos años fueron el foco de su fama. A ciegas la convierte en una guerrera que enfrenta momentos de tensión y suspenso para proteger a quienes están a su alrededor.

A ciegas también expone otros temas como el racismo y la intolerancia, en un mundo de acción y aventuras llevado a cabo por la realizadora danesa Sussane Bier, la mente maestra detrás de En un mundo mejor, que ganó un Oscar en 2010 en la categoría de mejor película de habla no inglesa. Está película también tiene la compañía de otras estrellas como Sara Paulson, John Malkovich y Tom Hollander.