Netflix: la película que dura más de 2 horas y es perfecta para un sábado en casa

Una sátira con grandes estrellas que combina humor y crítica social. Una película ideal en Netflix para un sábado en casa.

Un sábado en casa, con algo rico para comer y sin planes de salir, suele ser el momento ideal para abrir Netflix y elegir una buena película. Aquí te compartimos una que está en la plataforma, dura más de dos horas y es perfecta para este plan: No miren arriba. Mezcla humor, crítica social y un elenco lleno de estrellas.

Estrenada en 2021 y dirigida por Adam McKay, esta película es una sátira de ciencia ficción que apunta directamente a la forma en que la sociedad reacciona ante problemas globales. La historia utiliza el humor y la exageración para reflejar temas actuales, como la desinformación y la falta de acción frente a crisis importantes.

Dos astrónomos descubren que un cometa se dirige hacia la Tierra y que el impacto podría destruir la vida tal como la conocemos. A partir de ese momento, intentan advertir a los gobiernos y a los medios, pero se encuentran con indiferencia, intereses políticos y un tratamiento superficial del tema.

no miren arriba.jpg NETFLIX. No miren arriba Netflix El reparto está encabezado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, y cuenta también con figuras como Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet y Ariana Grande, entre otros. Dura 145 minutos, es decir, dos horas y veincitinco minutos.

El largometraje no es solo sobre el fin del mundo, es también una crítica a la sociedad actual, al rol de los medios y a la política. Con un tono de comedia negra, hace reflexionar mientras entretiene, lo que la convierte en una elección interesante para un sábado tranquilo frente a la pantalla.