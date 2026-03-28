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Netflix: la película que dura más de 2 horas y es perfecta para un sábado en casa

Una sátira con grandes estrellas que combina humor y crítica social. Una película ideal en Netflix para un sábado en casa.

Cynthia Garrido

Leonardo DiCaprio en No miren arriba (Netflix)

Leonardo DiCaprio en No miren arriba (Netflix)

Un sábado en casa, con algo rico para comer y sin planes de salir, suele ser el momento ideal para abrir Netflix y elegir una buena película. Aquí te compartimos una que está en la plataforma, dura más de dos horas y es perfecta para este plan: No miren arriba. Mezcla humor, crítica social y un elenco lleno de estrellas.

Estrenada en 2021 y dirigida por Adam McKay, esta película es una sátira de ciencia ficción que apunta directamente a la forma en que la sociedad reacciona ante problemas globales. La historia utiliza el humor y la exageración para reflejar temas actuales, como la desinformación y la falta de acción frente a crisis importantes.

Dos astrónomos descubren que un cometa se dirige hacia la Tierra y que el impacto podría destruir la vida tal como la conocemos. A partir de ese momento, intentan advertir a los gobiernos y a los medios, pero se encuentran con indiferencia, intereses políticos y un tratamiento superficial del tema.

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NETFLIX. No miren arriba

NETFLIX. No miren arriba

El reparto está encabezado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, y cuenta también con figuras como Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet y Ariana Grande, entre otros. Dura 145 minutos, es decir, dos horas y veincitinco minutos.

El largometraje no es solo sobre el fin del mundo, es también una crítica a la sociedad actual, al rol de los medios y a la política. Con un tono de comedia negra, hace reflexionar mientras entretiene, lo que la convierte en una elección interesante para un sábado tranquilo frente a la pantalla.

Mira el tráiler de la película disponible en Netflix

Embed - No Miren Arriba Tráiler Oficial Netflix

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