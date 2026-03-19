La película argentina basada en hechos reales que impacta en Netflix

"Miss Carbón" es la película argentina basada en hechos reales sobre la lucha de Carlita, una mujer trans que rompe barreras en las minas de Río Turbio.

Miss Carbón es una película que no pasa desapercibida en Netflix. Es un drama biográfico argentino-español estrenado en 2025 y dirigido por Agustina Macri. Relata una historia inspirada en hechos reales, basada en la vida de Carla Antonella Rodríguez, una mujer trans que se propuso trabajar en una mina de carbón.

La trama sigue a “Carlita” en su lucha por convertirse en la primera mujer en trabajar bajo tierra en las minas de Río Turbio, un lugar de la Patagonia Argentina donde por superstición las mujeres no podían bajar a la mina.

La actriz Lux Pascal interpreta a la protagonista, acompañada por un elenco que incluye a Laura Grandinetti, Romina Escobar y Paco León, entre otros. La película fue escrita por Erika Halvorsen y Mara Pescio, tomando como base el libro La reina del carbón.

agustina macri pelicula miss carbon (2) Miss carbón, la película argentina basada en hechos reales que impacta. La producción es una coproducción entre Argentina y España, realizada por Morena Films, The Warning of Rivard AIE y Pensa & Rocca Cine, con el apoyo de instituciones como el INCAA y el programa Ibermedia. La filmación se llevó a cabo en Río Turbio (Argentina) y en algunas locaciones del País Vasco.

Recibió el Premio Sorriso Diverso en el Festival de Cine de Roma, destacando por su enfoque social y narrativo. Destaca por visibilizar no solo la historia de una mujer trans que rompió barreras laborales, sino también por plantear reflexiones sobre identidad, discriminación y transformación social en una comunidad minera tradicional.