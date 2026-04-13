Netflix estrena la historia que Chile no olvida: el caso real que te dejará sin aliento

El próximo 15 de abril Netflix estrenará una serie de ocho episodios que impactará a la audiencia por tratarse de un caso real. Alguien tiene que saber está inspirada en la desaparición de Jorge Matute Johns abordando la desesperada búsqueda de una madre.

Netflix: de qué se trata La serie de streaming está protagonizada por Paulina García, Alfredo Castro, Clemente Rodríguez, Lucas Sáez y Gabriel Cañas. En la historia se observa que tres destinos se unen por la desaparición de un joven: el de una madre que se niega a rendirse, un detective obstinado que se resiste al olvido y un sacerdote con un secreto que será clave en la investigación.

serie Netflix impactará con esta serie. Se trata de un caso sin pistas y rodeado de silencios donde la verdad se volverá una gran carga. La serie fue rodada en Concepción y en Santiago y estuvo dirigida por Fernando Guzzoni.

Según relata Wikipedia, se trata de un caso judicial chileno que se relaciona con el asesinato de Jorge Eduardo Matute Johns. Su desaparición entre el 20 de noviembre de 1999 y el 12 de febrero de 2004, cuando encontraron su cuerpo, impactó a todo Chile siendo uno de los casos más recordados del país.

El caso recién se cerró en 2010 sin poder haber establecido responsabilidades en la muerte de Matute Johns.[ Sin embargo, en enero de 2014 el caso fue reabierto. El 20 de noviembre de 2014 un informe del Servicio Médico Legal confirmó que Matute Johns fue asesinado con un fármaco, pentobarbital.