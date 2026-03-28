Netflix arranca abril con estos estrenos: todo lo que llega en la primera semana
La primera semana de abril trae una agenda cargada de estrenos a Netflix. Películas, thrillers, comedias y series muy esperadas que llegan entre el 1 y el 4.
El catálogo de Netflix se renueva en abril con una agenda cargada de estrenos muy esperados. Hay producciones internacionales, nacionales y eventos en vivo que prometen mantener a los suscriptores pegados a la pantalla durante todo el mes.
Estrenos: las películas que llegan en abril
- El último gigante (1/04/26): el último gigante narra la historia de Boris, un carismático guía turístico en las Cataratas del Iguazú, cuyo mundo se sacude cuando el padre que nunca estuvo regresa a su vida después de 28 años.
- Comer, rezar, ladrar (01/04/26): un grupo de dueños de perros viaja a las montañas en busca de adiestramiento para sus mascotas, pero a lo largo de la experiencia queda claro que quienes más necesitan instrucción son los humanos.
- Rebuilding (02/04/2026): historia de un vaquero que pierde su rancho en un incendio y se ve obligado a mudarse a un campamento para damnificados. Lo que empieza como una situación de crisis se convierte en un reencuentro inesperado con su ex y su hija.
- La hija del general (03/04/2026): cuando dos suboficiales investigan el asesinato de la hija de un general del ejército, la pesquisa los lleva mucho más lejos de lo esperado.
- Sobran las palabras (03/04/2026): una chica, la única oyente de una familia sorda, descubre su don para el canto pero enfrenta un dilema: cumplir con su deber familiar o seguir su propio camino.
- Misión: Imposible - La sentencia final (04/04): marca el regreso de Tom Cruise como Ethan Hunt en lo que promete ser una de las entregas más ambiciosas de la saga. Esta vez el enemigo no es humano: una inteligencia artificial con capacidad de infiltrarse en redes nucleares globales pone al mundo al borde del colapso y Hunt es la única esperanza para detenerla.
Series que llegan en abril
- Amor en el espectro (1/04/26): regresa con su cuarta temporada. La docuserie sigue a personas dentro del espectro autista en su búsqueda de vínculos sentimentales reales, con el acompañamiento de especialistas que guían el proceso de las citas. Una de las series más emotivas y honestas del catálogo de Netflix que mantiene su formato original intacto.
- Besos, Kitty (02/04/2026): vuelve con su tercera temporada. Anna Cathcart retoma el papel de Kitty en su último año escolar en Seúl, donde los escándalos estudiantiles y los desafíos afectivos la ponen a prueba en un entorno multicultural que la obliga a madurar de formas que no esperaba.
- Clanes (03/04/2026): estrena su segunda temporada. La producción española con Clara Lago y Tamar Novas retoma la historia de Ana, que regresa a Galicia para enfrentarse a un nuevo cártel de drogas mientras intenta estabilizar su situación legal. Más tensión, más poder y más Galicia en una de las series españolas más sólidas del catálogo.
- Mar de fondo (03/04/2026): cierra su historia con la tercera y última temporada. El drama belga lleva a los Vandael hacia la resolución de todos los secretos familiares acumulados, con Daan, Louise y Alex enfrentando las consecuencias de un pasado que amenaza con destruir el estatus social que tanto les costó construir.