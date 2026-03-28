La inquietante serie de drama que Netflix estrenará en abril y ya genera expectativa

Esta serie de suspenso se sumerge en un relato de creencias y supervivencia. El gran estreno de Netflix para abril.

8En un escenario donde las plataformas apuestan cada vez más por historias intensas y provocadoras, Netflix suma a su catálogo una nueva producción que promete dar que hablar: Los no elegidos (Unchosen, título original).

En esta serie de drama y suspenso, la protagonista es Rosie, una mujer que vive junto a su esposo Adam y su hija dentro de este grupo cristiano, regido por normas estrictas y una fuerte estructura de control. Su rutina, aparentemente estable, comienza a resquebrajarse con la llegada de un extraño que lo cambiará todo.

Mirá el tráiler de Los no elegidos Los No Elegidos- Trailer Se trata de Sam, un fugitivo que irrumpe en la comunidad y deja al descubierto las limitaciones y contradicciones del mundo en el que Rosie ha vivido siempre. Su presencia no solo altera el orden establecido, sino que también despierta dudas que hasta ese momento permanecían ocultas.

A medida que la relación entre Rosie y Adam empieza a deteriorarse, el recién llegado se posiciona como una figura clave en la vida de la protagonista. Sin embargo, su pasado criminal siembra incertidumbre y abre un interrogante central: ¿Dónde reside el mayor peligro: en la secta o en Sam?

Los no elegidos 2 "Los no elegidos" se podrá ver a fines de abril. Justin Downing/Netflix. El elenco está encabezado por Asa Butterfield, Molly Windsor, Fra Fee, Christopher Eccleston y Siobhan Finneran.