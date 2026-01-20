Netflix apuesta fuerte al cine argentino con Adrián Suar y Griselda Siciliani
Adrián Suar y Griselda Siciliani protagonizan la nueva película argentina de Netflix, una comedia que mezcla humor, tensión y grandes actuaciones.
Netflix confirmó el inicio del rodaje de Felicidades, una comedia basada en la obra teatral homónima de Mariano Pensotti. Protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani, la película marca la primera colaboración del director español Álex de la Iglesia con la plataforma en Argentina.
La trama
La historia sigue a un matrimonio en crisis que intenta recomponerse en un festejo de cumpleaños. Lo que comienza como una reunión íntima se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium destapa secretos y tensiones ocultas entre los invitados. La casa, cargada de simbolismo, se convierte en un personaje más dentro del relato.
Elenco de lujo
Además de Suar y Siciliani, el elenco reúne a figuras destacadas: Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal y Mónica Raiola, con la participación especial de Diego Capusotto. La producción estuvo a cargo de Preludio y se rodó íntegramente en Buenos Aires.
La mirada de Álex de la Iglesia
El director definió el proyecto como una “comedia incómoda”, atravesada por humor negro y conflicto emocional. Felicidades explora la fragilidad de la felicidad, sostenida por apariencias que se quiebran cuando la verdad irrumpe sin filtros. La adaptación mantiene el espíritu de la obra teatral, pero suma una estética visual intensa y provocadora.
Expectativa en el catálogo de Netflix
Para Suar, la película representa un desafío artístico y una apuesta fuerte por el cine argentino dentro del catálogo global de Netflix. Con un elenco de primer nivel y una trama que promete incomodar y divertir, Felicidades ya genera expectativa entre los fans del teatro, el cine nacional y las comedias con mirada ácida, sello inconfundible de Álex de la Iglesia.