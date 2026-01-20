Verano en Mendoza: un lugar lleno de memoria y naturaleza en el corazón del Valle de Uco

El Manzano Histórico en Tunuyán es uno de los destinos del verano mendocino, con naturaleza, historia y actividades al aire libre.

El Manzano Histórico, ubicado en el departamento de Tunuyán, se consolida como uno de los destinos más atractivos del verano mendocino para quienes buscan combinar naturaleza, historia y actividades al aire libre. De acceso gratuito y rodeado por el paisaje cordillerano del Valle de Uco, este espacio protegido es una opción ideal para escapadas de fin de semana.

La historia del Manzano Histórico El sitio tiene un fuerte valor simbólico para la historia argentina, ya que fue allí donde el general José de San Martín descansó en 1823 tras su regreso de la campaña libertadora de Chile y Perú. Este episodio dio origen al nombre del lugar y motivó la construcción de un monumento que hoy se erige como uno de los principales íconos del área. Además, el Manzano Histórico cuenta con un museo arqueológico que permite conocer el pasado de las comunidades originarias que habitaron la región.

Con una superficie cercana a las 1.100 hectáreas, la reserva se caracteriza por su diversidad natural. Entre la flora predominan especies nativas como la jarilla, el coirón, el cedrón y plantas aromáticas propias del ambiente andino. En contraste, también se observa la presencia de especies invasoras, como la rosa mosqueta, que avanza sobre sectores donde antes predominaba la vegetación autóctona.

camino al refugio portinari chorro de la vieja manzano historico 4.JPG El verano convierte al Manzano Histórico en un punto ideal para escapadas de fin de semana. Walter Moreno/Mdz La fauna del lugar incluye aves acuáticas como garzas, martines pescadores y patos de torrente, que habitan los arroyos de montaña. Si bien antiguamente la zona era territorio de pumas y guanacos, hoy estas especies se encuentran en áreas más alejadas de los asentamientos humanos.