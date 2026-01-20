El "elixir del verano": cómo preparar el trago que refresca y recupera energías, según la Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial brindó el paso a paso para crear una bebida refrescante e hidratante para este caluroso verano.
Con las altas temperaturas del verano el cuerpo pide algo más que agua. La tendencia en esta época no son los tragos con alcohol si no los “Hydration Mocktails", según la Inteligencia Artificial. Se trata de combinaciones de frutos y hierbas que ayudan a reponer los minerales.
El trago del verano
En esta temporada el trago estrella es el refresco de sandía y pepino. La primera tiene un 92% de agua y es rica en licopeno mientras que el pepino hace su aporte de calcio y magnesio convirtiendo a la bebida en una bebida deportiva natural.
Te Podría Interesar
La receta
Se trata de un trago ligero y fácil de hacer para compatir una tarde de pileta o una noche de verano con altas temperaturas. Para eso se necesitarán dos tazas de sandía cortada en cubos (sin semillas), 1/2 pepino mediano (preferentemente pelado), jugo de 1 lima o limón, hojas de menta fresca a gusto, agua con gas o soda para completar, hielo en abundancia. Se puede añadir una pisca de sal marina.
Una vez que están los ingredientes colocar la sandía y el pepino en la licuadora y se procesa hasta obtener un líquido homogéneo. Pasar la mezcla por un colador. Añadir el jugo de lima y la sal, mezclar con una cuchara alta.
Finalmente, se llena hasta las tres cuartas partes del vaso con el jugo y se completa con un chorro de agua con gas para darle un toque burbujeante y refrescante.
A diferencia de las bebidas industriales este trago no contiene azúcares refinados que aumentan la sed a largo plazo. La fructosa natural de la fruta brinda energía inmediata, y la menta tiene un efecto térmico que ayuda al cuerpo a percibir una sensación de frescura en el sistema digestivo.