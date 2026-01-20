El "elixir del verano": cómo preparar el trago que refresca y recupera energías, según la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial brindó el paso a paso para crear una bebida refrescante e hidratante para este caluroso verano.

Con las altas temperaturas del verano el cuerpo pide algo más que agua. La tendencia en esta época no son los tragos con alcohol si no los “Hydration Mocktails", según la Inteligencia Artificial. Se trata de combinaciones de frutos y hierbas que ayudan a reponer los minerales.

El trago del verano En esta temporada el trago estrella es el refresco de sandía y pepino. La primera tiene un 92% de agua y es rica en licopeno mientras que el pepino hace su aporte de calcio y magnesio convirtiendo a la bebida en una bebida deportiva natural.

La receta Se trata de un trago ligero y fácil de hacer para compatir una tarde de pileta o una noche de verano con altas temperaturas. Para eso se necesitarán dos tazas de sandía cortada en cubos (sin semillas), 1/2 pepino mediano (preferentemente pelado), jugo de 1 lima o limón, hojas de menta fresca a gusto, agua con gas o soda para completar, hielo en abundancia. Se puede añadir una pisca de sal marina.

Gemini_Generated_Image_bv022xbv022xbv02 Un trago refrescante para el verano. Una vez que están los ingredientes colocar la sandía y el pepino en la licuadora y se procesa hasta obtener un líquido homogéneo. Pasar la mezcla por un colador. Añadir el jugo de lima y la sal, mezclar con una cuchara alta.

Finalmente, se llena hasta las tres cuartas partes del vaso con el jugo y se completa con un chorro de agua con gas para darle un toque burbujeante y refrescante.