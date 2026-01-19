Escapada de verano: el caribe chileno de agua cristalina escondido a menos de una hora Viña del Mar

Las Cujas es una playa con aguas cristalinas imperdible para disfrutar el verano. Pocos la conocen. Ideal para una escapada.

La mayoría de los mendocinos y argentinos que cruzan a Chile en verano generalmente viajan a Viña del Mar para disfrutar de las playas de Reñaca, a La Serena y este año Papudo se convirtió en una gran opción. Sin embargo, a menos de una de Viña hay una playa que muchos la denominan el “caribe chileno”.

Una playa escondida para el verano La Playa Las Cujas, ubicada en la región de Valparaíso es un destino ideal. Se trata de un rincón costero que guarda un encanto único. Es una verdadera joya para los turistas que visitan la zona.

El acceso a la playa Las Cujas es relativamente sencillo. Es ideal para una escapada de fin de semana o para ir a pasar el día. El paisaje está dominado por las dunas, la vegetación costera y por aguas cristalinas que emulan una playa caribeña.

La playa se distingue por el impresionante color de sus aguas. El mar en esa zona se tiñe de una paleta que va desde el azul turquesa cristalino hasta un verde vibrante esmeralda. El fenómeno se produce por la particular composición de su arena y la poca profundidad en algunas de sus bahías, que permiten que la luz del sol penetre y refleje estos colores tan característicos del Caribe o el Mediterráneo.

cujas Una paraíso escondido para disfrutar en verano. El mejor momento para Las Cujas en verano Los que saben del tema recomiendan visitar la playa en la primavera tardía y en verano austral, es decir desde noviembre hasta marzo. En noviembre y diciembre el clima es agradable y hay menos aglomeraciones que en pleno verano. Mientras que en enero y febrero son los meses más cálidos, ideales para disfrutar la playa en su máximo esplendor.