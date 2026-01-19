El calor da tregua por un día y vuelve con fuerza a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

Una semana que se inicia con temperaturas más bajas que traen algo de alivio en Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) , pero el próximo miércoles comenzarían a superar los 30 grados.

Para este lunes se prevé cielo algo nublado a despejado, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 15 a los 25 grados, por lo que será el día más “fresco” de toda la semana.

En tanto, para el martes se anuncia cielo que pasará de despejado a algo nublado y luego a ligeramente nublado con vientos del noreste rotando al este y los termómetros se ubicarán entre los 19 y los 29 grados.

Ya el miércoles se espera cielo parcialmente a algo nublado y vientos del norte rotando al este, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 31.

En tanto, para el jueves se prevé cielo parcialmente nublado con vientos del norte girando al este y los termómetros se ubicarán entre los 22 y 32 grados, por lo que será uno de los días más calurosos de toda la semana.

Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado con vientos del norte rotando al este, una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 32 grados, en otra jornada agobiante.

Por su parte, el sábado se espera cielo parcialmente nublado y vientos del norte cambiando al este, con marcas que irán de los 22 a los 32 grado, por lo que será también un día de mucho calor.

El domingo se aguarda un cielo parcialmente nublado con vientos del noreste girando al este y los termómetros marcarán una mínima de 22 grados y una máxima de 32.