Verano extremo: por qué el calor daña terrazas y balcones y cómo evitar filtraciones

El calor y las lluvias aceleran la degradación de terrazas, generando microfisuras que pueden derivar en filtraciones.

Los veranos con altas temperaturas, sol intenso y lluvias repentinas someten a terrazas y balcones a un estrés térmico que provoca dilataciones, contracciones y fallas invisibles. Con mantenimiento preventivo y controles simples, es posible anticiparse a las filtraciones.

El verano argentino combina radiación UV elevada, jornadas que superan los 35°C y tormentas cada vez más abruptas. Este escenario expone a terrazas, balcones y fachadas a un nivel de exigencia térmica difícil de sostener: los materiales se dilatan y contraen de forma continua, se fatigan y, con el tiempo, desarrollan fisuras. Muchas de estas fallas comienzan de manera imperceptible y se manifiestan semanas después como filtraciones.

La evidencia técnica respalda esta tendencia. Una investigación publicada en Sustainability (MDPI) analizó el impacto del cambio climático en materiales de fachada y concluyó que las variaciones extremas de temperatura, humedad y radiación incrementan la degradación de recubrimientos, selladores y estructuras exteriores. El resultado: microfisuras y fallas prematuras cada vez más frecuentes durante los veranos actuales.

Cómo el calor y el sol alteran los materiales La exposición prolongada al sol modifica el comportamiento de los materiales más utilizados en exteriores. Las pinturas y recubrimientos pierden resistencia por la acción de los rayos UV; los revoques se deshidratan y generan microfisuras; los morteros reducen su cohesión superficial; y los selladores rígidos o envejecidos dejan de acompañar los movimientos naturales de las superficies.

Los especialistas coinciden en que el calor extremo provoca desplazamientos que, si no cuentan con sistemas elásticos adecuados, terminan en fisuras, desprendimientos y filtraciones. Se trata de fallas silenciosas: avanzan sin señales evidentes hasta que el agua logra ingresar.