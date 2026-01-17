Ventilador en verano: las claves para que enfríe más en los días de calor

El ventilador es una solución práctica y económica para refrescar ambientes y mejorar la sensación térmica en verano.

Cuando las temperaturas suben y no hay aire acondicionado, el ventilador se convierte en el gran aliado del verano. Si bien no baja la temperatura del ambiente, usado correctamente puede generar una sensación térmica más agradable y ayudar a sobrellevar los días de calor intenso.

Claves para aprovechar el ventilador al máximo Ubicación estratégica Colocar el ventilador cerca de una ventana durante la noche ayuda a ingresar aire más fresco del exterior. Durante el día, en cambio, conviene ubicarlo frente a una abertura cerrada o apuntando hacia el cuerpo para mejorar la circulación del aire.

Crear corrientes de aire Una técnica efectiva es usar dos ventiladores: uno orientado hacia afuera para expulsar el aire caliente y otro hacia adentro para hacer entrar aire más fresco. Esto favorece la ventilación cruzada y mejora la sensación de frescura.

Aprovechar el frío Ubicar una botella con agua congelada o un recipiente con hielo delante del ventilador permite que el aire que circula sea más frío. Es un truco simple que puede marcar la diferencia en ambientes pequeños.

El ruido blanco que emite el ventilador puede ayudarte a dormir mejor. Foto: Getty images El ventilador ayuda a sobrellevar los días más agobiantes del verano.Foto: Getty images Mantenerlo limpio Las aspas y la rejilla acumulan polvo con facilidad. Limpiarlas con frecuencia mejora el rendimiento del ventilador y evita que el aire circule más lento o con partículas en suspensión.