Verano: el truco para crear un "aire acondicionado" casero con un ingrediente de cocina

Hay una manera de enfriar mejor el ambiente usando un ventilador y sal. Un truco que puede bajar la temperatura del ambiente para sobrevivir al verano.

En medio de la ola de calor -con temperaturas que agobian- muchos buscan alternativas económicas e ingeniosas para pasar el verano. Es posible transformar un ventilador común en un emisor de aire helado con un ingrediente que todos tienen en la cocina.

Aire acondicionado “casero” en verano Para realizar este truco se necesita colocar recipientes con hielo frente al flujo de aire del ventilador usando sal gruesa. Al añadir este ingrediente al hielo se produce una reacción química que desciende el punto de congelación del agua. De esa forma el hielo absorbe el calor del entorno de manera más rápida haciendo que el aire que pasa por las botella se enfríe significativamente.

Gemini_Generated_Image_6ed6k86ed6k86ed6 Una opción para pasar mejor el verano. Fuente. IA Gemini. Paso a paso En primer lugar, se llenan dos botellas de plástico con agua y se añaden tres cucharadas de sal gruesa a cada una. Luego congelar hasta que estén sólidas.

El paso que sigue es colocar las botellas congeladas sobre una bandeja delante de las aspas del ventilador o sujetarlas a la parte trasera de la rejilla con alambres si el modelo lo permite. Al encender el ventilador el aire circulará a través del frío intenso que genera la mezcla de hielo y sal. La temperatura puede ser hasta cuatro grados inferior a la del ambiente.