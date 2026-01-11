El paraíso escondido de aguas turquesas en una provincia argentina para visitar en verano
Hay una playa en Río Negro que es una piscina natural de agua cristalina. Ideal para visitar durante las vacaciones de verano.
Para el imaginario popular las playas del sur de Argentina se asocian a aguas oscuras y piedras grises. Pero no todos saben que en Río Negro hay una playa que desafía todos los perjuicios. Se trata de Punta Perdices, ideal para ir en verano.
Verano y una playa escondida
Muchos la apodan el “Caribe argentino” por su impactante combinación visual: un color turquesa vibrante y una costa tapizada con conchillas blancas que reflejan el sol con mucha intensidad.
Al llegar a Punta Perdices hay un gran contraste entre el blanco níveo de la costa y el azul cristalino del agua. Muchos señalan que remite a postales de Arraial Do Cabo en Brasil.
El secreto de este oasis mágico está en su geografía. Punta Perdices se encuentra en una zona de caletas donde el mar ingresa suavemente, creando una suerte de "piscina natural" gigante. Al tratarse de una bahía protegida es yandel para hacer kayak o stand up-paddle. En verano el agua alcanza temperaturas muy agradables superando los 25 grados en días de calor intenso.
Lo que hay que tener en cuenta es que se trata de un destino agreste, es decir que la naturaleza manda y no hay servicios en la playa. Se encuentra a 65 kilómetros de Las Grutas y se llega por la ruta nacional 3 hasta el Puerto de San Antonio Este.