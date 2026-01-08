El árbol que crece rápido y da sombra todo el verano

En verano, elegir el árbol adecuado garantiza sombra fresca y crecimiento rápido en patios y jardines.

El fresno americano es uno de los árboles que más rápido crece y da sombra en verano. Foto: Shutterstock

Cuando el verano se pone intenso, elegir qué árbol plantar ya no es solo una cuestión estética. La jardinería urbana busca especies que crezcan rápido, den buena sombra y no requieran cuidados complejos. Entre las más recomendadas aparecen el fresno americano (Fraxinus pennsylvanica) y el arce negundo (Acer negundo), ambos capaces de alcanzar gran altura en pocos años y formar copas frondosas que refrescan el ambiente.

Sombra asegurada todo el verano El fresno americano se consolidó como favorito porque:

Resiste el calor extremo y la sequía.

Su follaje denso genera sombra amplia y pareja.

No requiere mantenimiento intensivo.

Se adapta bien a patios con piscina o espacios abiertos. Por su parte, el arce negundo, también conocido como arce americano, puede llegar a 20 metros de altura y formar una copa irregular pero muy frondosa, garantizando sombra fresca durante los meses más calurosos.

Árboles que no levantan veredas Otra opción valorada en ciudades es el crespón (Lagerstroemia indica), un árbol chico a mediano que no rompe veredas y ofrece sombra sin generar problemas de raíces. Su crecimiento rápido y su resistencia lo convierten en ideal para patios urbanos.