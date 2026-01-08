El árbol que crece rápido y da sombra todo el verano
En verano, elegir el árbol adecuado garantiza sombra fresca y crecimiento rápido en patios y jardines.
Cuando el verano se pone intenso, elegir qué árbol plantar ya no es solo una cuestión estética. La jardinería urbana busca especies que crezcan rápido, den buena sombra y no requieran cuidados complejos. Entre las más recomendadas aparecen el fresno americano (Fraxinus pennsylvanica) y el arce negundo (Acer negundo), ambos capaces de alcanzar gran altura en pocos años y formar copas frondosas que refrescan el ambiente.
Sombra asegurada todo el verano
El fresno americano se consolidó como favorito porque:
- Resiste el calor extremo y la sequía.
- Su follaje denso genera sombra amplia y pareja.
- No requiere mantenimiento intensivo.
- Se adapta bien a patios con piscina o espacios abiertos.
Por su parte, el arce negundo, también conocido como arce americano, puede llegar a 20 metros de altura y formar una copa irregular pero muy frondosa, garantizando sombra fresca durante los meses más calurosos.
Árboles que no levantan veredas
Otra opción valorada en ciudades es el crespón (Lagerstroemia indica), un árbol chico a mediano que no rompe veredas y ofrece sombra sin generar problemas de raíces. Su crecimiento rápido y su resistencia lo convierten en ideal para patios urbanos.
Especies recomendadas para sombra rápida
- Fresno americano: clásico de patios amplios, crece rápido y asegura sombra pareja todo el verano.
- Arce negundo: alcanza gran altura y forma copas densas, ideal para espacios abiertos.
- Crespón: ornamental y urbano, no levanta veredas y regala flores en verano.
- Tipuana tipu: muy usado en plazas y calles, combina sombra abundante con floración amarilla vistosa.
Si lo que se busca es sombra rápida y fresca todo el verano, el fresno americano y el arce negundo son las mejores opciones. Para espacios urbanos más reducidos, el crespón ofrece equilibrio entre sombra y convivencia con veredas. La clave está en elegir la especie adecuada según el espacio disponible y el nivel de mantenimiento que se esté dispuesto a asumir.