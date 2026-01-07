Por qué recomiendan poner piedras en la base del limonero y para qué sirve

Colocar piedras en la base del limonero es una práctica sencilla que mejora el drenaje, conserva la humedad y ayuda a mantener el árbol sano y productivo.

Las piedras en la base del limonero favorecen el drenaje y evitan el encharcamiento. Foto: Archivo

Poner piedras en la base del limonero es una práctica muy común en jardinería y se recomienda por varios motivos prácticos, sobre todo en climas cálidos y suelos con problemas de drenaje. A continuación, te explicamos por qué esta práctica común puede solucionarte algunos problemas.

Por qué se colocan piedras en la base del limonero En primer lugar, las piedras mejoran el drenaje. El limonero es un árbol que no tolera el encharcamiento: el exceso de agua puede pudrir las raíces y favorecer la aparición de hongos. Al colocar una capa de piedras en la base, el agua de riego o de lluvia escurre mejor y no queda acumulada alrededor del tronco.

Además, ayudan a conservar la humedad justa. Las piedras reducen la evaporación del agua del suelo, lo que permite que la tierra se mantenga húmeda por más tiempo sin saturarse. Esto es especialmente útil en verano, cuando las altas temperaturas secan el suelo con rapidez.

Otro beneficio es la regulación de la temperatura. Durante el día, las piedras absorben calor y por la noche lo liberan de manera gradual, protegiendo las raíces de cambios bruscos de temperatura y favoreciendo un desarrollo más estable del árbol.

También funcionan como barrera contra malezas. Al cubrir la base del limonero, las piedras dificultan el crecimiento de yuyos que compiten por agua y nutrientes, y facilitan el mantenimiento del árbol.