Miniserie de Netflix basada en hechos reales que mezcla amor y asesinato

La miniserie de Netflix se basa en un crimen real en Barcelona: un policía aparece calcinado y la investigación revela engaños y relaciones tóxicas.

Netflix es una de las plataformas más elegidas por el público gracias a su amplio catálogo de producciones originales que combinan entretenimiento con historias reales. Dentro de sus miniseries está El cuerpo en llamas, una producción española que logró gran repercusión desde su estreno por su trama y su base en hechos reales.

Es una producción española estrenada en Netflix el 8 de septiembre de 2023. Está inspirada libremente en el conocido “crimen de la Guardia Urbana”, ocurrido en Barcelona en 2017. La serie mezcla investigación policial, drama y relaciones personales complejas que se van revelando a medida que avanza la historia.

Netflix El cuerpo en llamas Foto: Netflix Netflix. El cuerpo en llamas Netflix La sinopsis gira en torno a la aparición del cuerpo calcinado de un policía dentro de un automóvil en el pantano de Foix. A partir de ese hecho, la investigación apunta rápidamente a dos agentes cercanos a la víctima: su pareja y el amante de ella. La trama expone una red de relaciones tóxicas, engaños y violencia que se van descubriendo episodio tras episodio.

La miniserie está compuesta por una sola temporada de 8 episodios, con una duración aproximada de 50 minutos cada uno. Está protagonizada por Úrsula Corberó, Quim Gutiérrez y José Manuel Poga. También participan Isak Férriz y Eva Llorach, entre otros.

La creación de la serie estuvo a cargo de Laura Sarmiento, con la dirección de Jorge Torregrossa y Laura Mañá. Es una miniserie recomendable para quienes buscan una historia basada en hechos reales con elementos de crimen, drama y suspenso.