Mascotas: los beneficios de tener un perro en adultos mayores

Para una persona adulta mayor (quien cronológicamente se encuentra en el rango de los 60-65 años en adelante), el compañerismo de mascotas se vuelve un factor determinante para su calidad de vida.

Según investigaciones publicadas en la Revista de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, la relación con un perro no es solo superficial; se integra profundamente en el sistema familiar y el proyecto de vida del individuo.

El vínculo con un perro colabora positivamente en tres áreas fundamentales del envejecimiento:

La ciencia moderna prefiere el término "animal de compañía" sobre el de " mascotas ", ya que implica una relación de mayor igualdad y afecto mutuo. En esta dinámica de " bienestar mutuo", mientras el perro ofrece fidelidad y aliento, el adulto mayor encuentra una misión al garantizar los derechos y la salud del animal (alimento, refugio y cariño).

El perro es considerado un integrante más del sistema familiar, aportando equilibrio emocional y reduciendo el sentimiento de soledad.

Qué tener en cuenta antes de adoptar

Si bien los beneficios son claros, es importante elegir una mascota acorde a las posibilidades de cada persona. Se recomienda optar por perros de temperamento tranquilo, tamaño manejable y necesidades de cuidado acordes a la rutina del adulto mayor.

También es clave considerar aspectos como la asistencia veterinaria, la alimentación y el tiempo disponible para su cuidado. En algunos casos, adoptar perros adultos puede ser una mejor opción que cachorros.