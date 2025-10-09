Más seguridad en Instagram: cómo activar la verificación en dos pasos

Con el correr de los años, Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más populares. Con más de dos mil millones de usuarios, la aplicación ha sido descargada y utilizada en todo el mundo. Esta exposición, lamentablemente, la convierte en un blanco constante para ciberdelincuentes que buscan acceder a cuentas que les pertenecen.

Los hackeos o los casos de suplantación de identidad son, tristemente, frecuentes y, en muchos casos pueden generar pérdidas de información, dinero o reputación. Para evitar este tipo de incidentes, existen herramientas efectivas, como la verificación en dos pasos. Se trata de un sistema que añade seguridad extra, ya que además de contraseña, solicita un segundo método de control, como un código. En este sentido, si alguien descubre tu contraseña, no podrá acceder al perfil sin ese segundo método de autenticación.