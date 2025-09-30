El truco viral de Instagram para crear videos panorámicos con estética de cine

En los últimos días, Instagram se llenó de videos que rompen con todo lo conocido: no ocupan la pantalla completa, sino que se muestran como una tira horizontal en el centro del teléfono. Aunque a primera vista parece un error, es en realidad parte de una tendencia viral que apuesta por lo cinematográfico.

Este nuevo estilo, conocido como formato ultrapanorámico, tiene una proporción cercana a 5:1, mucho más ancha que la clásica pantalla horizontal de 16:9. El resultado: un encuadre extremo que genera un efecto visual inesperado y llama la atención en medio del scroll.

Aunque Instagram no ofrece esta opción de forma oficial, los creadores encontraron la manera de subir clips en resoluciones no contempladas en las guías de la app. Para lograrlo, se necesita:

Captura de pantalla 2025-09-29 122252 Así se editan los clips virales con formato cinematográfico: resolución extrema y software profesional. Foto: Archivo

¿Por qué se volvió viral?

El formato rompe con la estética repetida del feed vertical y genera una experiencia visual diferente a lo que estamos acostumbrados. Muchos lo usan para mostrar paisajes, escenas urbanas o secuencias con aire cinematográfico, lo que lo convierte en un recurso creativo para destacar entre miles de publicaciones.

Además, el efecto “tira horizontal” en medio de la pantalla genera curiosidad, lo que potencia su viralización. En redes, lo que se ve raro, distinto o inesperado suele atraer más clics, más vistas y más compartidos.