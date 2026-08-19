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Los cocineros coinciden: la carne desmechada más sabrosa hay que sellarla antes

El secreto de la carne desmechada para que sea tierna y sabrosa radica en sellarla correctamente antes de agregar líquido y cocinarla a fuego bajo.

Candela Spann

Carne desmechada: una receta facilísima que le gustará a todos

Carne desmechada: una receta facilísima que le gustará a todos

Imagen creada por IA - MDZ

La carne desmechada es una de esas recetas que convierten un corte económico en un plato tierno, jugoso y lleno de sabor. Cocinada lentamente con verduras y condimentos, queda tan suave que se desarma con un tenedor y es perfecta para servir con puré, arroz, papas o preparar unos ricos sándwiches.

En la cocina hay un secreto fundamental para conseguir una carne que se deshaga: sellarla muy bien antes de agregar el líquido y cocinarla a fuego bajo durante el tiempo necesario. Así conserva sus jugos y desarrolla mucho más sabor.

FICHA

Tiempo de cocción
2 horas 30 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
2 horas 45 minutos
Modo de cocción
Olla
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 1 kg de roast beef, paleta o aguja 1 kg de roast beef, paleta o aguja
  • 2 cebollas 2 cebollas
  • 1 morrón rojo 1 morrón rojo
  • 3 dientes de ajo 3 dientes de ajo
  • 400 gr de tomate triturado 400 gr de tomate triturado
  • 250 ml de caldo de carne 250 ml de caldo de carne
  • 150 ml de vino tinto 150 ml de vino tinto
  • 2 cucharadas de aceite 2 cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de pimentón 1 cucharadita de pimentón
  • 1 cucharadita de orégano 1 cucharadita de orégano
  • 1 hoja de laurel 1 hoja de laurel
  • Sal y pimienta a gusto Sal y pimienta a gusto
Pasos
  • Cortá la carne en trozos grandes y condimentala con sal, pimienta y pimentón.
  • Calentá el aceite en una olla y sellá la carne por todos sus lados hasta que esté bien dorada. Retirala y reservá.
  • En la misma olla, rehogá la cebolla, el morrón y el ajo picados durante unos minutos.
  • Agregá el vino tinto y raspá el fondo de la olla para recuperar todos los sabores que quedaron adheridos.
  • Incorporá nuevamente la carne, el tomate triturado, el caldo, el orégano y el laurel.
  • El gran secreto de esta receta es sellar muy bien la carne antes de cocinarla lentamente. Ese dorado inicial aporta muchísimo sabor y ayuda a que el resultado final sea más intenso y jugoso.
  • Tapá la olla y cociná a fuego bajo durante aproximadamente 2 horas y 30 minutos, hasta que la carne esté tan tierna que pueda deshacerse fácilmente con un tenedor.
  • Retirá la carne de la olla y desmechala con dos tenedores. Volvé a incorporarla a la salsa y mezclá bien.
  • Cociná durante 5 a 10 minutos más para que la carne absorba nuevamente todos los jugos de la salsa.

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