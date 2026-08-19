Los cocineros coinciden: la carne desmechada más sabrosa hay que sellarla antes
El secreto de la carne desmechada para que sea tierna y sabrosa radica en sellarla correctamente antes de agregar líquido y cocinarla a fuego bajo.
La carne desmechada es una de esas recetas que convierten un corte económico en un plato tierno, jugoso y lleno de sabor. Cocinada lentamente con verduras y condimentos, queda tan suave que se desarma con un tenedor y es perfecta para servir con puré, arroz, papas o preparar unos ricos sándwiches.
En la cocina hay un secreto fundamental para conseguir una carne que se deshaga: sellarla muy bien antes de agregar el líquido y cocinarla a fuego bajo durante el tiempo necesario. Así conserva sus jugos y desarrolla mucho más sabor.
FICHA
Tiempo de cocción
2 horas 30 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
2 horas 45 minutos
Modo de cocción
Olla
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 1 kg de roast beef, paleta o aguja
- 2 cebollas
- 1 morrón rojo
- 3 dientes de ajo
- 400 gr de tomate triturado
- 250 ml de caldo de carne
- 150 ml de vino tinto
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 cucharadita de orégano
- 1 hoja de laurel
- Sal y pimienta a gusto
Pasos
- Cortá la carne en trozos grandes y condimentala con sal, pimienta y pimentón.
- Calentá el aceite en una olla y sellá la carne por todos sus lados hasta que esté bien dorada. Retirala y reservá.
- En la misma olla, rehogá la cebolla, el morrón y el ajo picados durante unos minutos.
- Agregá el vino tinto y raspá el fondo de la olla para recuperar todos los sabores que quedaron adheridos.
- Incorporá nuevamente la carne, el tomate triturado, el caldo, el orégano y el laurel.
- El gran secreto de esta receta es sellar muy bien la carne antes de cocinarla lentamente. Ese dorado inicial aporta muchísimo sabor y ayuda a que el resultado final sea más intenso y jugoso.
- Tapá la olla y cociná a fuego bajo durante aproximadamente 2 horas y 30 minutos, hasta que la carne esté tan tierna que pueda deshacerse fácilmente con un tenedor.
- Retirá la carne de la olla y desmechala con dos tenedores. Volvé a incorporarla a la salsa y mezclá bien.
- Cociná durante 5 a 10 minutos más para que la carne absorba nuevamente todos los jugos de la salsa.