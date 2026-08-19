Los cocineros coinciden: la carne desmechada más sabrosa hay que sellarla antes

Pasos

Cortá la carne en trozos grandes y condimentala con sal, pimienta y pimentón.

Calentá el aceite en una olla y sellá la carne por todos sus lados hasta que esté bien dorada. Retirala y reservá.

En la misma olla, rehogá la cebolla, el morrón y el ajo picados durante unos minutos.

Agregá el vino tinto y raspá el fondo de la olla para recuperar todos los sabores que quedaron adheridos.

Incorporá nuevamente la carne, el tomate triturado, el caldo, el orégano y el laurel.

El gran secreto de esta receta es sellar muy bien la carne antes de cocinarla lentamente. Ese dorado inicial aporta muchísimo sabor y ayuda a que el resultado final sea más intenso y jugoso.

Tapá la olla y cociná a fuego bajo durante aproximadamente 2 horas y 30 minutos, hasta que la carne esté tan tierna que pueda deshacerse fácilmente con un tenedor.

Retirá la carne de la olla y desmechala con dos tenedores. Volvé a incorporarla a la salsa y mezclá bien.