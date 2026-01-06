Los alimentos que contienen más hierro y que debes añadir a tu dieta

El hierro salva vidas. La anemia causa fatiga y debilita todo el sistema inmune. El cuerpo necesita este mineral para transportar oxígeno a cada órgano vital sin interrupciones. Una dieta pobre en nutrientes genera problemas graves de salud a largo plazo. Estos son los alimentos con más hierro .

Las espinacas cocidas son un tesoro nutricional. Una sola taza aporta más de seis miligramos de hierro. Este alimento contiene proteínas y fibra para el sistema digestivo. Además, ofrece dosis altas de calcio, potasio y vitaminas esenciales.

Es posible comer estas hojas en ensaladas frescas o guisos. Su preparación resulta sencilla para cualquier persona en su hogar. Los batidos verdes representan una opción rápida para el desayuno. Las vitaminas A, C y K fortalecen tus defensas naturales.

La acelga aparece como otra alternativa verde llena de vigor. Aporta casi cuatro miligramos de hierro por cada taza cocida. Su contenido de potasio beneficia el ritmo de tu corazón. Esta verdura también ofrece fibra y proteínas de gran calidad.

Las lentejas son legumbres famosas por su gran valor biológico. Una taza de este grano aporta seis miligramos de hierro. Su contenido proteico supera los diecisiete gramos por cada porción. Esto las convierte en el plato principal perfecto para cenar.

La receta de sopa de lentejas mexicana tiene raíces españolas, pero con el paso del tiempo se adaptó al gusto local, incorporando ingredientes como el chorizo, el jitomate y el cilantro, que le dan su característico sabor

La avena destaca entre los cereales por su gran aporte. El arroz blanco también contribuye a la ingesta diaria necesaria. Estos alimentos proporcionan la energía requerida para las tareas diarias. Su digestión lenta mantiene los niveles de glucosa bajo control.

Los frijoles blancos son aliados potentes contra la debilidad física. Contienen minerales que fortalecen los huesos y los músculos sanos. Su utilidad en la cocina ofrece recetas variadas y deliciosas. Son una opción económica para alimentar a toda la familia.