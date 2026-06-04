La ansiedad también se combate con alimentos: ayudan al cuerpo cuando el estrés pasa factura

La ansiedad también se siente en el cuerpo . Hay días con tensión, cansancio, pensamientos acelerados y malestar digestivo desde la mañana. Por eso, algunos alimentos te brindan calma, saciedad y bienestar. No reemplazan atención médica, pero sí forman parte de hábitos que ayudan al equilibrio físico y emocional.

La avena caliente aparece entre los desayunos más recomendados para personas con estrés o ansiedad. Su aporte de fibra ayuda a mantener estable la energía durante varias horas. Además, genera sensación de saciedad y bienestar digestivo. Muchas personas la consumen con leche o bebida vegetal, junto a frutas cocidas y un poco de canela para lograr una comida más reconfortante.

Los dátiles también ganaron espacio en temas relacionados con energía y estado de ánimo. Contienen azúcares naturales, magnesio y fibra. Comer uno o dos durante el día ayuda a evitar bajones de energía que suelen aumentar la irritabilidad o el cansancio mental. Muchas personas los usan como colación junto a nueces o yogur natural.

La pera cocida es otro alimento ligado al bienestar digestivo. Su textura suave ayuda al estómago y da sensación de liviandad. En épocas de estrés, muchas personas sienten inflamación, pesadez o molestias intestinales. Comer frutas cocidas resulta más amable para la digestión y ayuda a recuperar comodidad física, algo que también influye en el estado emocional.

avena

La canela, además de aportar sabor y aroma, se relaciona con una sensación de calma y confort. Se usa en bebidas calientes, avena o frutas cocidas. En pequeñas cantidades, acompaña comidas cálidas que ayudan a bajar el ritmo y generar una pausa durante el día.