Argentina vs. España: cómo controlar la ansiedad por la final del Mundial 2026

La cuenta regresiva para la final del Mundial -en la que la Selección argentina y la española se enfrentarán para definir al Campeón del mundo- no solo moviliza la pasión futbolera. También dispara emociones intensas que pueden traducirse en ansiedad, dificultades para concentrarse, cábalas e, incluso, conductas impulsivas. El fenómeno se intensifica en las horas previas de cada partido, cuando entramos en un caos colectivo, desesperándonos por tener la picada, el asado y la bebida lista para, además, llegar a tiempo al lugar de encuentro.

Para Alexis Alderete (MP 85367), licenciado en Psicología y especialista en trastornos de ansiedad, el fenómeno tiene una explicación clara: el fútbol ocupa un lugar central en la identidad cultural argentina. "El argentino vive los partidos con muchísima anticipación. Les pone una enorme expectativa porque son momentos que permiten desconectarse de los problemas cotidianos", explicó el profesional en diálogo con MDZ .

Según Alderete, en los días previos es habitual que aparezca la denominada ansiedad anticipatoria: la necesidad constante de buscar información, analizar posibles escenarios y controlar cada detalle de la previa para que todo salga perfecto durante el partido.

El especialista sostiene que no se trata solamente de una experiencia individual. La ansiedad y la ilusión también circulan de manera colectiva. Cuando predominan emociones positivas, como la alegría y la expectativa, las personas tienden a relacionarse con mayor facilidad. "Se genera una conexión con los demás. Uno termina hablando con desconocidos, cantando o celebrando en la calle porque el sistema nervioso está más predispuesto a socializar", dijo el profesional al respecto.

La final del Mundial también se siente en el cuerpo.

Sin embargo, esa misma euforia puede convertirse en un problema cuando hace perder de vista los límites. "Hay que disfrutar el partido, pero sin que la euforia nos haga poner en riesgo nuestra vida o nuestras decisiones”, advirtió.

El psicólogo Alexis Alderete (MP 85367) dio recomendaciones para no llegar ansiosos a ver la final. Gentileza

Cómo controlar la ansiedad antes del partido

Para Alderete, la clave pasa por trabajar la regulación emocional y evitar que toda la vida gire alrededor del encuentro deportivo. Entre sus recomendaciones figura mantener la rutina habitual, continuar con las responsabilidades laborales o académicas, hacer actividad física y planificar la previa como un momento de encuentro con familiares y amigos, en lugar de concentrarse únicamente en el resultado.

También adviertió sobre algunos excesos frecuentes durante este tipo de eventos. "Es importante no tomar decisiones impulsivas, no hacer gastos que después compliquen la economía personal ni abusar del alcohol u otras sustancias. Si después llega el festejo, tampoco hay que perder de vista el cuidado personal", señaló.

El especialista recordó, además, que la emoción dura unas horas, pero las consecuencias de una conducta riesgosa pueden extenderse mucho más allá del pitazo final.

Las cábalas, entre la tradición y la tranquilidad emocional

Uno de los rituales más repetidos por los argentinos durante los Mundiales son las cábalas. Desde usar siempre la misma camiseta hasta sentarse en el mismo lugar o repetir determinados hábitos, muchos creen que esas acciones pueden influir en el resultado.

Para Alderete, estas conductas no representan un problema por sí mismas. "Las cábalas son rituales inofensivos que ayudan a disminuir la ansiedad. Son una forma de sentir que uno tiene cierto control sobre una situación que, en realidad, no depende de nosotros", explicó.

El inconveniente aparece cuando esa creencia se traslada a otros aspectos de la vida cotidiana y la persona comienza a pensar que necesita repetir esos rituales para obtener resultados favorables en cualquier situación.