Los 3 ejercicios clave para mujeres mayores de 50 que ayudan a recuperar la fuerza en los brazos

Con el paso del tiempo, muchas mujeres notan que el tren superior pierde fuerza. A partir de los 50 años, tareas cotidianas como levantar bolsas o alcanzar objetos en la alacena pueden volverse más exigentes. Sin embargo, una rutina de ejercicio adecuada puede marcar la diferencia.

La solución no es complicada: un circuito corto que se puede realizar tanto en casa como en el gimnasio. La clave está en comenzar con pesos livianos e ir aumentándolos de forma progresiva para fortalecer los músculos.

El shoulder press es uno de los ejercicios principales y funciona como un calentamiento activo para los hombros.

Tonificar los brazos es clave para la longevidad.

Para hacerlo, hay que colocarse de pie con los pies separados al ancho de las caderas. Con una mancuerna en cada mano a la altura de los hombros y el abdomen contraído, empujar los brazos hacia arriba hasta extenderlos por completo. Luego, bajar lentamente a la posición inicial.

Otro ejercicio recomendado es la extensión de hombros en posición supina, que imita el gesto de servir algo en una bandeja.

En este caso, se deben sostener las mancuernas con los codos flexionados y pegados al cuerpo, con las palmas hacia arriba. Desde esa posición, llevar los antebrazos ligeramente hacia atrás y luego hacia adelante, manteniendo siempre los codos cerca del torso.

Los ejercicios que te ayudarán tonificar y adelgazar tus brazos Foto: Archivo. Una rutina con ejercicios enfocados en tu bienestar. Archivo

Por último, el curl de martillo es clave para trabajar brazos y antebrazos.

Para realizarlo, hay que pararse con los brazos a los lados del cuerpo y sostener las mancuernas con agarre neutro. Luego, flexionar un brazo llevando la mancuerna hacia el pecho y bajar de forma controlada. Repetir con el otro brazo.