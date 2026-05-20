Lo que gana un streamer famoso en Argentina genera una fuerte polémica

Las cifras sorprendieron a muchos. Mientras miles de personas buscan trabajo tradicional, algunos streamers en Argentina ganan cifras enormes desde sus casas con transmisiones en vivo, publicidad y suscriptores. El tema volvió a generar debate en redes sociales por la diferencia económica entre los creadores más conocidos y el resto de los usuarios que intentan vivir del contenido digital.

Los ingresos de un streamer consolidado dependen de varias fuentes. Las más importantes suelen ser suscripciones, publicidad, acuerdos con marcas, donaciones y contratos con plataformas como Twitch, YouTube o Kick. En algunos casos también aparecen eventos, merchandising y contenido exclusivo.

Según datos actuales de plataformas de streaming y análisis del sector, un creador mediano con audiencia estable puede generar entre 1.000 y 3.000 dólares mensuales entre suscripciones y anuncios. En canales más grandes, las cifras suben de forma fuerte y llegan a miles de dólares por mes.

Uno de los temas que más discusión genera en Argentina es la llegada masiva de streamers a Kick. La plataforma se volvió popular por ofrecer un reparto mucho más alto del dinero obtenido por suscripciones. Mientras Twitch mantiene divisiones cercanas al 50%, Kick entrega hasta el 95% para el creador.

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Eso provocó que muchos streamers argentinos migraran o transmitieran en ambas plataformas. En redes y foros, usuarios aseguran que varios creadores pasaron a ganar mucho más dinero desde ese cambio.

La polémica aparece porque no todos ven el streaming como un “trabajo real”. Hay quienes cuestionan que una persona gane cifras tan altas jugando, reaccionando o hablando frente a una cámara. Otros sostienen que detrás de cada transmisión existe una rutina intensa, presión constante y competencia enorme por mantener audiencia.