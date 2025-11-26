Limpieza: el truco infalible para limpiar las cortinas de plástico de la ducha

Es posible realizar una limpieza para quitarle el moho y las manchas. El vinagre es una de las claves para esto.

Las cortinas de plástico o vinilo a menudo requieren de una limpieza más profunda porque con el tiempo se manchan y se van poniendo más oscuras, especialmente las de la ducha que acumulan moho y residuos. Sin embargo, hay un truco efectivo para limpiarlas.

Limpieza Una opción es usar vinagre destilado, un desinfectante natural que neutraliza el moho y disuelve el jabón. Se mezcla en partes iguales con agua y se coloca en un atomizador. Rociar sobre la cortina, dejar actuar 10 minutos y frotar con un cepillo. Enjuagar con agua fría.

En el caso de las manchas más difíciles, se pueden lavar las cortinas de plástico en la lavadora para terminar con el moho incrustado. Se utilizará el jabón habitual y una taza de bicarbonato de sodio y se sumarán toallas viejas.

En primer lugar, se protege la cortina con dos o tres toallas viejas que actuarán como cepillos suaves frotando la cortina mientras las protegen de daños. Luego programar un ciclo de agua fría y añadir los productos mencionados anteriormente. Para secar solamente hay que colgar la cortina en su barra.