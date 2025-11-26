Limpieza: el truco casero para quitar las manchas de los almohadones del sofá

Es posible quitar las manchas con productos como vinagre, bicarbonato de sodio y alcohol, según los expertos en limpieza.

Sin dudas que el sofá es el corazón del hogar, pero también el espacio donde hay más accidentes comunes dejando a los almohadones con manchas de grasa, vino o café, entre otras. Es por eso que es importante realizar una limpieza profunda.

Limpieza Lo importante es actuar rápidamente apenas se produce la mancha para que la limpieza sea más sencilla y efectiva. En primer lugar, se retira el exceso de líquido o de residuo con una cuchara o papel absorbente sin frotar.

Sillón con almohadones Adiós a las manchas con estos trucos de limpieza. Unsplash En el caso de las manchas de café, té o refrescos se puede humedecer la zona afectada con un poco de agua fría. Se prepara la mezcla con vinagre y agua en partes iguales y se aplica con un paño limpio dando pequeños golpes. Se deja actuar cinco minutos y se retira el exceso con un paño humedecido en agua.

En tanto, para las manchas de vino tinto, se cubre la mancha con una capa de sal de mesa para que absorba el exceso del líquido. Dejar actuar diez minutos y cepillar. Luego se prepara una pasta con bicarbonato de sodio y agua oxigenada. Aplicar sobre la mancha y dejar en reposo hasta que se seca. Aspirar y limpiar con un paño húmedo.

Mientras que las manchas de grasa también tienen solución. En primer lugar, se espolvorea talco o maicena sobre la mancha para que el polvo pueda absorber el aceite. Dejar en reposo y luego aspirar. Luego aplicar detergente lavavajillas diluido en un poco de agua sobre la mancha restante. Frotar con un cepillo de dientes viejo y retirar la espuma con un paño húmedo.