Arroz con romero: por qué cada vez más personas utilizan esto en casa

Una mezcla simple de arroz y romero está ganando lugar en los hogares por sus usos prácticos, su perfume natural y su efectividad para mejorar el ambiente.

El sencillo truco casero con arroz y romero que gana espacio en muchos hogares. Foto: Shutterstock

En redes sociales empezó a circular un truco simple y económico que muchas personas están usando en su casa: arroz con romero. Aunque suene extraño, esta combinación se volvió popular porque ayuda a neutralizar olores, absorber humedad y hasta repeler insectos de manera natural.

El arroz actúa como absorbente, mientras que el romero aporta un aroma fresco que, según varios usuarios, ayuda a que los ambientes se mantengan más limpios y sin olores fuertes. Por eso, cada vez más hogares lo adoptan como alternativa natural frente a los aromatizantes artificiales.

Cómo se usa y por qué funciona el arroz y el romero La preparación es básica: un frasco abierto o un pequeño bowl con arroz y algunas ramas de romero seco. Se puede ubicar en rincones donde se acumula humedad o dentro de muebles cerrados. El objetivo es que el arroz absorba el exceso de olor y el romero perfume el espacio.

Además, muchos aseguran que esta mezcla ayuda a ahuyentar ciertos insectos, lo que la convirtió en una opción práctica para quienes buscan métodos más naturales.