Cómo limpiar los asientos del auto con un ingrediente que todos tienen en casa

Un truco casero y económico para renovar los asientos del auto sin gastar en productos profesionales.

Un método sencillo para dejar los asientos del auto como nuevos. Foto: Archivo

Los asientos del auto pueden ensuciarse rápidamente debido al uso constante. Sin embargo, hay una mezcla de limpieza que combina ingredientes que todos tenemos en casa y ayuda a eliminar rápidamente olores, manchas y suciedad acumulada.

El truco consiste en preparar una solución con agua tibia, vinagre blanco y un toque de detergente neutro. Esta combinación actúa como limpiador suave, ideal para tapizados de tela, ya que ayuda a desprender la tierra incrustada sin dañar la superficie.

Cómo aplicar la mezcla de limpieza sin arruinar el tapizado Para que funcione, no hace falta empapar el asiento con esta mezcla. Lo más importante es usar un pulverizador y una esponja de microfibra. Solo hay que rociar la mezcla sobre la mancha, frotar con movimientos circulares y retirar el excedente con un paño seco.

Además, se recomienda abrir las puertas del auto para que el secado sea más rápido y evitar que quede humedad atrapada en la tela.

¿Sirve también para manchas difíciles? Este método es efectivo para manchas de café, comida, polvo y marcas de uso. En casos más severos, como grasa o tinta, suele requerir una repetición del proceso o un producto más específico, pero para la limpieza cotidiana funciona muy bien. Otra ventaja es que el vinagre ayuda a neutralizar olores, por lo que es ideal si en el auto viajan mascotas o si queda impregnado el olor de comida o cigarrillo.