Cómo limpiar la mampara de la ducha de forma rápida y simple
El método más práctico para limpiar la mampara de la ducha, eliminar sarro y recuperar el brillo sin esfuerzo y usando productos que tenés en casa.
La mampara de la ducha es uno de los lugares que más acumula sarro, marcas de agua y restos de jabón. Con el paso del tiempo, esto genera una capa opaca que cuesta sacar, pero hay un truco simple que ayuda a dejarla como nueva sin esfuerzo.
Los expertos en limpieza recomiendan una mezcla casera que funciona en todo tipo de mamparas de vidrio. Solo se necesita vinagre blanco, detergente y agua caliente. Esta combinación actúa sobre la suciedad incrustada y elimina el sarro en pocos minutos.
Para prepararlo, mezclá en un rociador media taza de vinagre, una cucharada de detergente y agua caliente hasta completar el envase. Después, solo tenés que rociar toda la superficie y dejar actuar entre 5 y 10 minutos.
Cómo aplicarlo paso a paso en la mampara
Una vez que el producto hizo efecto, pasá una esponja suave o un paño de microfibra para remover la suciedad. Vas a notar que sale con facilidad porque el vinagre afloja el sarro y el detergente elimina la grasa del jabón.
Para terminar, enjuagá con agua tibia y secá con un paño limpio o un limpiavidrios. Este último paso es clave para evitar que vuelvan a formarse manchas de agua.
El mantenimiento que evita el sarro
Además de esta limpieza profunda, un truco simple para mantener la mampara impecable es secarla después de cada baño. Con un paño o una espátula de goma, se evita que el agua se seque sobre el vidrio y forme las clásicas manchas blancas.
Hacer esto todos los días prolonga el brillo del vidrio y reduce muchísimo el sarro, lo que hace que la próxima limpieza sea más rápida y liviana.