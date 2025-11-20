Cómo limpiar la mampara de la ducha de forma rápida y simple

El método más práctico para limpiar la mampara de la ducha, eliminar sarro y recuperar el brillo sin esfuerzo y usando productos que tenés en casa.

El truco casero que elimina el sarro de la mampara en minutos. Foto: Archivo

La mampara de la ducha es uno de los lugares que más acumula sarro, marcas de agua y restos de jabón. Con el paso del tiempo, esto genera una capa opaca que cuesta sacar, pero hay un truco simple que ayuda a dejarla como nueva sin esfuerzo.

Los expertos en limpieza recomiendan una mezcla casera que funciona en todo tipo de mamparas de vidrio. Solo se necesita vinagre blanco, detergente y agua caliente. Esta combinación actúa sobre la suciedad incrustada y elimina el sarro en pocos minutos.

Para prepararlo, mezclá en un rociador media taza de vinagre, una cucharada de detergente y agua caliente hasta completar el envase. Después, solo tenés que rociar toda la superficie y dejar actuar entre 5 y 10 minutos.

Limpieza de la mampara del baño. Foto: YouTube - Cleanspiration Hints & Tips Un método simple para mantener la mampara impecable todos los días. Foto: Archivo Cómo aplicarlo paso a paso en la mampara Una vez que el producto hizo efecto, pasá una esponja suave o un paño de microfibra para remover la suciedad. Vas a notar que sale con facilidad porque el vinagre afloja el sarro y el detergente elimina la grasa del jabón.

Para terminar, enjuagá con agua tibia y secá con un paño limpio o un limpiavidrios. Este último paso es clave para evitar que vuelvan a formarse manchas de agua.