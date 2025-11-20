Tu jardín al máximo: abono casero que duplica las flores ya

Secreto para tu jardín: jengibre y canela como abono para tus plantas. Fertilizante potente para que florezcan tus especies.

Las plantas merecen un cuidado especial. Si la floración de tu jardín baja su intensidad, existe un abono natural casero y poderoso. Este fertilizante utiliza elementos simples que reavivan la potencia de las flores. Con solo dos especias logras un impulso orgánico y muy efectivo.

Tu jardín florece Este tónico natural es una fuente para el crecimiento. Su elaboración es rápida y requiere solo tres elementos. Necesitarás un fragmento pequeño de jengibre fresco, conocido por sus nutrientes y su capacidad para despertar el desarrollo. También es fundamental una cucharadita de canela en polvo.

PLANTAS Debemos tener en cuenta sus efectos secundarios, toxicidad, contraindicaciones e interacciones. Archivo MDZ La canela es un fungicida natural extraordinario y tiene propiedades que ayudan a la reparación de las raíces. Finalmente, necesitarás un litro de agua limpia para hacer la mezcla líquida. Estos componentes, combinados, brindan una nutrición de alto impacto a cualquier tipo de planta ornamental. Es un cuidado orgánico completo.

La preparación comienza cortando el jengibre en trozos pequeños para facilitar el proceso. Junta el jengibre picado con el litro de agua y procede a licuar todo muy bien. El objetivo es extraer al máximo las sustancias estimulantes de la raíz. Una vez licuado, hay que filtrar el líquido para retirar cualquier residuo sólido.

plantas interior 3.jpg SHUTTERSTOCK Una dosis de energía Al agua colada se agrega la canela en polvo. Es importante mezclar hasta que la canela se disuelva bien en el líquido. Después, se deja reposar el abono durante dos horas completas. Este tiempo de reposo asegura que todos los elementos se integren y que el tónico alcance su máxima fuerza para el riego.