Tu jardín al máximo: abono casero que duplica las flores ya
Secreto para tu jardín: jengibre y canela como abono para tus plantas. Fertilizante potente para que florezcan tus especies.
Las plantas merecen un cuidado especial. Si la floración de tu jardín baja su intensidad, existe un abono natural casero y poderoso. Este fertilizante utiliza elementos simples que reavivan la potencia de las flores. Con solo dos especias logras un impulso orgánico y muy efectivo.
Tu jardín florece
Este tónico natural es una fuente para el crecimiento. Su elaboración es rápida y requiere solo tres elementos. Necesitarás un fragmento pequeño de jengibre fresco, conocido por sus nutrientes y su capacidad para despertar el desarrollo. También es fundamental una cucharadita de canela en polvo.
La canela es un fungicida natural extraordinario y tiene propiedades que ayudan a la reparación de las raíces. Finalmente, necesitarás un litro de agua limpia para hacer la mezcla líquida. Estos componentes, combinados, brindan una nutrición de alto impacto a cualquier tipo de planta ornamental. Es un cuidado orgánico completo.
La preparación comienza cortando el jengibre en trozos pequeños para facilitar el proceso. Junta el jengibre picado con el litro de agua y procede a licuar todo muy bien. El objetivo es extraer al máximo las sustancias estimulantes de la raíz. Una vez licuado, hay que filtrar el líquido para retirar cualquier residuo sólido.
Una dosis de energía
Al agua colada se agrega la canela en polvo. Es importante mezclar hasta que la canela se disuelva bien en el líquido. Después, se deja reposar el abono durante dos horas completas. Este tiempo de reposo asegura que todos los elementos se integren y que el tónico alcance su máxima fuerza para el riego.
El método de uso es directo. Esta agua especial se utiliza para regar las plantas que necesitan un empuje. Se recomienda aplicar este bono cada quince días. La frecuencia quincenal entrega una nutrición constante, pero sin excesos que dañan la estructura interna de la planta. Es una dosis de energía medida.