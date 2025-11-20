Jardinería: La "flor del tesoro" que desborda alegría y color bajo el sol
Los expertos en jardinería recomiendan tener la Gazania, una planta amante del sol que es un destello de colores con sus flores.
Las personas que se dedican a la jardinería recomiendan tener una Gazania, una planta conocida popularmente como la “flor del tesoro”. Es un verdadero espectáculo visual con sus grandes flores y radiantes. Es una planta que ama el sol.
Además, estas plantas tienen un ritual diario y sus flores se abren con el primer rayo de sol y se cierran al atardecer. Las gazanias son famosas por sus tonalidades vibrantes y sus pétalos tienen una amplia gama de amarillos, naranjas, rojos y rosados. Tienen el centro oscuro que contrasta y realza su belleza natural.
Se trata de una planta de fácil mantenimiento, ideal para principiantes y para personas que no tienen mucho tiempo. Se aconseja dejar secar la tierra completamente entre riegos porque no tolera el exceso de humedad en sus raíces.
La planta necesita por lo menos seis horas de luz solar directa por día para florecer con su máxima intensidad y color. Hay que asegurarse que el sustrato permita un buen drenaje para evitar encharcamientos.
Además de su belleza, la Gazania tiene un gran significado porque simboliza alegría, energía solar y vitalidad porque despliega su esplendor cuando el sol brilla con fuerza. Es perfecta para los que quieren rodearse de optimismo.
Para mantener su floración fuerte se aconseja añadir abono orgánico a la tierra al menos una vez al mes en la primera temporada de floración.