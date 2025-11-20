Jardinería: la joya botánica que no necesita cuidados y florece sin parar

Los que saben de jardinería recomiendan tener una planta que es de la familia de las suculentas que tiene unas hermosas flores.

Para los apasionados de la jardinería que viven en climas secos, existe una gran aliada. La Portulaca es una planta que se apoda como la “flor de seda”. Es una joya botánica, una fuente inagotable de color y vida para cualquier rincón.

Jardinería Lo que más cautiva de esta planta es la explosión floral. Tiene pétalos con una suave textura de seda que ofrece una paleta de colores vibrantes como rosado, fucsia, naranja, amarillo, blanco y rojo.

Gemini_Generated_Image_8mgtgx8mgtgx8mgt Un destello de alegría. Jardinería. Fuente: IA Gemini. Las flores de esta planta se abren cuando el sol está en su punto y se cierran al atardecer. De esa manera cada día soleado es una celebración en el espacio exterior.

Pero lo más importante de la Portulaca, además de su belleza, es que se trata de una planta muy resistente. Pertenece a la familia de las suculentas y eso la convierte en una gran opción para los que están en el mundo de la jardinería desde hace poco tiempo.

Al igual que el resto de las suculentas, esta planta puede almacenar agua en sus hojas. Eso hace que pueda sobrevivir sin problemas en condiciones de mucho calor y de largos periodos de sequía. Para que esté feliz hay que regarla solamente cuando la tierra esté completamente seca. El exceso de agua es su único enemigo.