Netflix: el famoso actor que reaparece en Envidiosa para revolucionar a la protagonista

Netflix estrenó la tercera temporada de la serie que ya es furor dentro de la plataforma. Una invitación a reír para la audiencia.

Esta semana Netflix estrenó la tercera temporada Envidiosa y rápidamente se transformó en lo más visto de la plataforma. Griselda Siciliani se vuelve a meter en la piel de Vicky con sus historias que hará reír a toda la audiencia.

Netflix: nuevos actores En esta nueva temporada de la serie reaparecerá el actor chileno, Benjamín Vicuña, que tendrá una aparición especial como Nicolás, un personaje que generará revuelo en la vida de Vicky. En la temporada anterior Vicuña era el jefe de la protagonista.

Envidiosa Netflix. Griselda Siciliani encarna a Vicky en Envidiosa. Foto: gentileza / Netflix. Sin embargo, su personaje es completo porque tiene una faceta pública encantadora y otra oculta. En las otras temporadas la protagonista se involucró sentimentalmente con él.

En esta temporada seguirán actuando Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Martín Garabal y Violeta Urtizberea, entre otros. Además, se suma la cantante Nicki Nicole interpretando a un personaje llamado Virtudes y Agustín Rada Aristarán se une al elenco encarnando al nuevo personaje llamado Felipe.

En esta temporada de la serie “Vicky se embarca en un viaje de autodescubrimiento, lleno de situaciones cómicas y momentos de reflexión, mientras intenta encontrar su lugar en el mundo y cumplir sus sueños”, señala el resumen.