Limpieza: el truco infalible para terminar con la humedad de las paredes

El bicarbonato de sodio combinado con vinagre es la clave de limpieza para sacar las manchas de humedad.

Las manchas de humedad en la pared son un verdadero dolor de cabeza. Pese a los arreglos vuelven a aparecer. Sin embargo, existe un truco de limpieza casero y económico que sorprende por sus resultados y además es muy sencillo.

Limpieza: adiós a la humedad La clave de esta limpieza está en la poderosa combinación de dos productos: el vinagre y el bicarbonato de sodio. Juntos son una gran potencia para limpiar, desengrasar y quitar las manchas de humedad que invaden las paredes, especialmente las blancas.

Los expertos en limpieza han dado a conocer una mezcla que se volvió viral con productos que casi todos tienen en su despensa, resultando en un limpiador desinfectante, desodorizante y, sobre todo, altamente eficaz contra la humedad.

Para eso se necesitarán cuatro litros de agua tibia, un litro de vinagre blanco para eliminar esporas y cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio que actuará como un abrasivo suave neutralizando los malos olores que se asocian a la humedad.

Para aplicarlo, se coloca todo en un balde y se mezcla generando una efervescencia debido a la reacción de los componentes. Luego humedecer un paño de microfibra con la solución y pasar por las paredes enfocándose en las zonas afectadas.