Biodescodificación: el significado emocional de la urticaria

La biodescodificación se encarga de estudiar las emociones y sus conflictos para poder resolverlas y así sanar las enfermedades. La corriente busca un significado para liberar y encaminarse hacia la cura de los malestares físicos. Uno de ellos es la urticaria .

La erupción cutánea conocida como urticaria se manifiesta con ronchas rojizas, picazón intensa e hinchazón. Es una señal de que el cuerpo está reaccionando, según la perspectiva de la biodescodificación.

Lo cierto es que esta corriente señala que ese síntoma de la piel, órgano de contacto y separación, está relacionado con un conflicto emocional que está amenazando la integridad personal.

Por otra parte, la urticaria es un conflicto de separación que se está procesando con un matiz de repugnancia o rechazo, según explican los expertos en biodescodificación. Se trata de una amenaza a la integridad como si "algo o alguien me estuviera arrancando" de una persona, un lugar, o una situación segura.

También se experimenta la paradoja de querer ser separado de algo que se considera vital. La persona también puede estar sintiéndose decepcionada, lejos de sus expectativas y rechazada.

Gemini_Generated_Image_65z5b665z5b665z5 Biodescodificación. Las emociones salen por la piel. Fuente: IA Gemini.

La urticaria es, por lo tanto, una forma en que la piel "grita" o "se inflama" en el intento de protegerse y de marcar ese límite de separación que se siente violado o no deseado.

Por su parte, la pionera en la metafísica de la salud, Louise L. Hay, ofrece una perspectiva complementaria para entender la urticaria a nivel mental. Sugiere que esta afección se origina en temores ocultos y la tendencia a "hacer una montaña de un grano de arena", de exagerar todo.

Para trabajar en la sanación emocional la biodescodificación propone un nuevo modelo mental: "Llevo la paz a cada aspecto de mi vida”. El enfoque busca devolver la paz mental. Sin embargo, siempre hay que consultar al médico porque no es una corriente científica.