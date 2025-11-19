Más allá de la visión: el significado emocional de la conjuntivitis, según la biodescodificación
La biodescodificación es una corriente que busca entender el origen y el significado de las enfermedades a través de las emociones.
Hay disciplinas como la biodescodificación que proponen una mirada más profunda sobre las enfermedades intentando sanar a través de la resolución de las emociones conflictivas. Entender el origen y el significado de la enfermedad es un paso hacia la sanación.
Biodescodificación
La conjuntivitis es una inflamación de la membrana que recubre el interior de los párpados y parte del globo ocular. Si bien se atribuye a virus o bacterias, la biodescodificación aporta otra mirada.
Te Podría Interesar
Desde esta corriente la conjuntivitis está asociada a un conflicto de separación visual grave. Esto se traduce en la experiencia de “perder a alguien de vista” o sentir que “nadie me protege de lo que veo”. Es un resentimiento que se relaciona con la frustración y el enojo por algunas situaciones que la persona percibe.
La maestra espiritual Louise L. Hay señala que la causa probable de la conjuntivitis se enraiza en el "enfado y la frustración por lo que se ve en la vida". Los ojos son la ventana del alma y al mundo exterior y se bloquean cuando hay un malestar interior, añade desde su perspectiva la biodescodificación.
Para sanar, la biodescodificación propone un nuevo modelo mental: "Veo con los ojos del amor. Hay una solución armoniosa y la acepto." Con esto se busca reprogramar creencias subconscientes.
Sin embargo, esta corriente no es científica por lo que frente a las enfermedades siempre se recomienda consultar a un médico especialista.