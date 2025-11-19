Más allá de la visión: el significado emocional de la conjuntivitis, según la biodescodificación

La biodescodificación es una corriente que busca entender el origen y el significado de las enfermedades a través de las emociones.

Hay disciplinas como la biodescodificación que proponen una mirada más profunda sobre las enfermedades intentando sanar a través de la resolución de las emociones conflictivas. Entender el origen y el significado de la enfermedad es un paso hacia la sanación.

Biodescodificación La conjuntivitis es una inflamación de la membrana que recubre el interior de los párpados y parte del globo ocular. Si bien se atribuye a virus o bacterias, la biodescodificación aporta otra mirada.

La conjuntivitis se ha vuelto más común entre los infectados con ómicron La conjuntivitis puede tener causas emocionales, según la biodescodificación. Desde esta corriente la conjuntivitis está asociada a un conflicto de separación visual grave. Esto se traduce en la experiencia de “perder a alguien de vista” o sentir que “nadie me protege de lo que veo”. Es un resentimiento que se relaciona con la frustración y el enojo por algunas situaciones que la persona percibe.

La maestra espiritual Louise L. Hay señala que la causa probable de la conjuntivitis se enraiza en el "enfado y la frustración por lo que se ve en la vida". Los ojos son la ventana del alma y al mundo exterior y se bloquean cuando hay un malestar interior, añade desde su perspectiva la biodescodificación.

Para sanar, la biodescodificación propone un nuevo modelo mental: "Veo con los ojos del amor. Hay una solución armoniosa y la acepto." Con esto se busca reprogramar creencias subconscientes.