Jardinería: el truco viral que multiplica el crecimiento de las plantas

Usando papel de aluminio se puede cambiar la vida de las plantas mejorando la fotosíntesos, según los expertos en jardinería.

Aunque muchos no lo crean hay un truco de jardinería que se volvió viral para tener plantas más fuertes y frondosas que es muy efectivo. La respuesta a los problemas en el jardín puede estar escondida en un cajón de la cocina.

Jardinería Para este truco se necesita solo un poco de papel de aluminio para optimizar el calor y la luz, dos factores claves que son muy importantes para la fotosíntesis. Es un método usado por los jardineros para darle un impulso extra a los cultivos.

El aluminio es mucho más que un protector de alimentos. La superficie reflectante tiene “superpoderes” que hace que las plantas puedan absorber energía con más facilidad. Cuando hay plantas de interior cerca de una ventana, la luz natural solo ilumina un lado dejando el reverso a la sombra.

Papel aluminio: descubre las maneras de incorporarlo en diferentes tareas Foto: Freepik Jardinería. Un uso que pocos conocen. Foto: Freepik En este caso el papel de aluminio actúa como un reflector gigante haciendo que rebote la luz y regrese a las partes inferiores y traseras de la planta. Con esto todas las hojas que antes estaban en sombra recibirán la energía lumínica que necesitan para realizar la fotosíntesis.

Por otra parte, hay que saber que el aluminio es un excelente conductor. Además de reflejar la luz, ayuda a retener y enfocar un poco más el calor solar o de tu lámpara de crecimiento directamente hacia la base de la maceta.