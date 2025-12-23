Limpieza: el truco definitivo para revivir los zapatos de gamuza con un elemento de oficina

La limpieza de este calzado puede complicarse si se usa jabón. Sin embargo, con una goma de borrar el problema se soluciona.

El truco definitivo para reviviLa gamuza es un material muy elegante, pero también difícil de mantener. Sin embargo, se pueden quitar las marcas y manchas en pocos segundos sin tener que gastar dinero en productos químicos. Solamente se necesitará un elemento de oficina para la limpieza.

Limpieza de la gamuza El polvo, los roces y la lluvia son los principales enemigos de la gamuza. Los expertos en limpieza de calzado revelaron un secreto infalible que se encuentra en cualquier cartuchera o escritorio: la goma de borrar blanca.

A diferencia de los cepillos de cerdas duras que pueden desgarrar la fibra del material, la goma de borrar tiene una consistencia perfecta para poder desprender la suciedad seca sin dañar la suavidad de la gamuza.

El método de limpieza es efectivo para rayones oscuros, manchas de suciedad seca y para las zonas brillantes.

Para realizar la limpieza la gamuza debe estar seca. Pasar la goma de borrar blanca sobre la mancha presionando ligeramente. La suciedad se desprenderá en forma de virutas.