El truco casero del arroz: la solución definitiva para la limpieza de las botellas

Es posible dejar las botellas impecables con este truco casero de limpieza. El arroz crudo es la clave del éxito.

Los recipientes de vidrio como las botellas albergan manchas y suciedad en el interior que cuesta eliminar. Sin embargo, existe un truco casero de limpieza para dejar el vidrio reluciente y libre de bacterias. El arroz es la clave de este trabajo.

Limpieza de botellas Para lograr una limpieza impecable en el interior de las botellas muchas veces no es suficiente con el cepillo convencional porque no llega a los rincones donde se acumulan restos de sarro o de suciedad. Pero, existe un método casero y ecológico muy efectivo.

Para poder aplicar la técnica no se necesitan químicos costosos. Con un puñado de arroz crudo será suficiente porque actuará como un agente abrasivo para fregar las paredes internas del recipiente sin rayarlas.

También el bicarbonato de sodio, desinfectante por excelencia, es importante para este proceso porque remueve las manchas difíciles y los malos olores. En tanto, el agua es ideal para que todo el trabajo dé el resultado esperado.

botella Limpieza. Quedarán listas para reutilizar. Para realizar el truco se coloca el arroz, una cucharada de bicarbonato de sodio y el agua dentro del recipiente. Tapar la botella con la mano o con la tapa y agitar con fuerza durante un minuto. Vaciar y enjuagar con agua tibia.