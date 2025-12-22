Limpieza: el trucazo casero con una nuez para dejar los muebles de madera como nuevos

Es posible realizar una limpieza con ingredientes como vinagre, limón y también con un fruto seco para que queden impecables.

La madera es uno de los materiales más duraderos en el hogar, pero también con el paso del tiempo sufre la humedad, las manchas y el polvo. Sin embargo, existen trucos de limpieza para recuperar el brillo natural de los muebles.

Limpieza de muebles Para los que tienen muebles de madera oscura con rayones profundos, pueden frotar suavemente el interior de una nuez sobre la grieta. El aceite natural y el color del fruto ayudarán a sellar y disimular el daño de forma inmediata.

En tanto, para devolverle a los muebles el esplendor existen fórmulas caseras y secretas con ingredientes que todos tienen en su cocina. El dúo dinámico en este caso es el aceite de oliva y el limón. El primero nutre la madera y el segundo actúa como desinfectante y aporta brillo.

Para esto se combinan partes iguales de aceite de oliva y zumo de limón colado. Se humedece un paño de microfibra y se frota en el sentido de la veta de la madera. Dejar actuar unos minutos y retirar el exceso con un paño seco.

También existe otro truco de limpieza con vaselina para terminar con las marcas de humedad. Se aplica una capa generosa del producto sobre la mancha blanca y se deja reposar toda la noche. La grasa de la vaselina penetrará en el poro de la madera logrando desplazar la humedad que quedó atrapada.