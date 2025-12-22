Jardinería: cómo usar una planta clave para atraer el éxito en el 2026

Hay una planta que tiene propiedades que van mucho más allá del uso en la cocina. En jardinería la recomiendan para cumplir las metas.

Falta poco para el año nuevo y para el inicio de un nuevo ciclo. Los que conocen de tradiciones y de jardinería saben que hay una planta que es la que se posiciona como una aliada para cumplir metas clave.

Jardinería y creencias El laurel, históricamente asociado a coronas de los triunfadores de la antigua Grecia y Roma, no solo es una planta que se usa como condimento de cocina sino que es un símbolo de victoria, constancia y caminos abiertos.

El uso de esta planta en el hogar es un recordatorio psicológico y energético de nuestros objetivos. Tiene propiedades que ayuda a activar la claridad mental enfocando las energías en metas concretas. Sirve para cerrar etapas facilitando el desapego de lo viejo para recibir nuevas oportunidades. También es un símbolo de disciplina.

Laurel Jardinería. El laurel tiene muchos beneficios. Shutterstock Para potenciar el efecto y la influencia de la planta los expertos señalan que se pueden ubicar las hojas en puntos claves de la casa. Para la protección puede estar en el ingreso del hogar, ideal para impulsar el éxito profesional en el área de trabajo o escritorio y en la cocina como un imán de abundancia para la familia.

Ritual Para darle un empujón al 2026 existe un ritual muy poderoso. Se escribe en una hoja de laurel una meta específica. Sostenerla en las manos y visualizar el logro como si estuviera sucediendo. Quemar la hoja con cuidado y enterrar en una maceta. Agradecer por adelantado.