Jardinería: el truco con un palillo para no matar a las plantas por exceso de riego

En el mundo de la jardinería hay muchas maneras de ayudar a las plantas sin necesidad de gastar dinero.

El mundo de la jardinería es muy amplio y existe una manera de tener las plantas sanas evitando que se pudran las raíces por exceso de riego. Es una manera rápida de darse cuenta de la necesidad de cada especie.

Jardinería Para realizar este truco solamente se necesita un palillo de madera. Se clava en la tierra de forma profunda, entre 6 y 10 centímetros. Luego se deja actuar tres minutos y se retira. Después observar y analizar el estado en que quedó la parte de madera.

Según cómo salga el palillo las personas sabrán qué hacer. Si está seco y limpio significa que toca regar la planta porque el sustrato está seco en profundidad. En cambio, si está húmedo y oscuro significa que el interior está mojado y no hay que regar.

Por otra parte, si el palillo está empapado o con mal olor hay que revisar los agujeros de la maceta porque significa que hay un exceso crítico de agua o una importante falta de drenaje.

Con este truco el palillo actuará como un sensor natural. Al tener madera porosa absorbe la humedad interna y muestra la realidad. Al usar esta manera de chequear no habrá más dudas y las plantas estarán más sanas sin hongos ni asfixia radicular.