Limpieza: el truco casero para dejar el teclado de la computadora como nuevo

Es importante realizar la limpieza para que el aparato funciona mejor y esté libre de bacterias. Alcohol y otros ingredientes son la clave.

La computadora es uno de los aparatos más usados en el hogar y en el trabajo. Generalmente el teclado es víctima de migas, restos de comida y bebidas que se vuelcan. Por suerte existen trucos de limpieza para dejarlo impecable en simples pasos.

Limpieza En primer lugar, hay que apagar la computadora y asegurarse de que esté desconectada. Si el teclado solo tiene un poco de polvo o migas se necesita una nota adhesiva y se pasa la parte que tiene pegamento por las ranuras de las teclas. Eso permitirá atrapar las partículas pequeñas de manera rápida.

teclado manos computación efe Los mejores trucos de limpieza. También la grasa de los dedos crea una capa brillante y pegajosa en las teclas que favorece el crecimiento de bacterias. Para la limpieza se humedece un hisopo con alcohol isopropílico y se pasa por los bordes de cada una de las teclas. Al evaporarse el alcohol se reduce el riesgo de humedad en los circuitos.

Para una limpieza profunda de la superficie de las teclas sin dañarlas se envuelve también un cuchillo de mantequilla con un paño de microfibra fino. Luego se humedece el paño con agua y una gota de jabón neutro. Deslizar por los “callejones” del teclado para quitar la suciedad incrustada.