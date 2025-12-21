Limpieza: el truco con vinagre para dejar el microondas impecable

La acumulación de grasa y restos de comida afecta la higiene. Una limpieza con vinagre es la solución inmediata.

El microondas es uno de los electrodomésticos más usados en el hogar, pero uno de los más olvidados a la hora de la limpieza. La acumulación de grasa y restos de comida puede afectar mucho la higiene de los platos.

Limpieza El truco con vinagre se ha vuelto viral por su eficacia y bajo costo. El secreto está en aprovechar el vapor ácido para ablandar la suciedad más rebelde. Este ingrediente es un desinfectante natural y un potente desengrasante. El ácido acético al calentarse se dispersa en forma de vapor despegando la suciedad de las paredes.

Para dejar el microondas impecable y libre de gérmenes se coloca en un recipiente apto para microondas media taza de agua con media taza de vinagre blanco.

El producto ideal para la limpieza del microondas. Foto: Shutterstock El producto ideal para la limpieza del microondas. Foto: Shutterstock Luego se introduce el recipiente y se programa el aparato por cinco minutos a máxima potencia. Una vez que transcurra el tiempo no se abre la puerta de inmediato. Se deja actuar el vapor por dos o tres minutos adicionales. Luego retirar el bol y pasar una esponja o paño húmedo.

Para tener un olor delicioso se pueden añadir unas rodajas de limón a la mezcla o unas gotas de esencia de vainilla antes de calentar.