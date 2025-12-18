Limpieza: el truco casero para dejar los cristales impecables de los anteojos y sin rayones

Es posible realizar una limpieza con pasta dental para pulir los anteojos y dejarlos listos para volver a usar.

Los anteojos se usan a diario y en ocasiones eso hace que terminen teniendo algunos problemas cuando se dañan los cristales y la superficie. Es por eso que una limpieza correcta podría ser la solución para recuperar la claridad y quitar aquellos rayones leves.

Limpieza de anteojos Los que conocen trucos de limpieza recomiendan uno de “pulido” que es sencillo y muy económico. Para esto se necesitará pasta dental blanca que actúa como un pulidor porque su composición permite nivelar microscópicamente la superficie del lente suavizando los bordes del rayón.

Ray-Ban Meta Un truco de limpieza para pulir que pocos conocen. Para evitar daños colaterales, es fundamental seguir este procedimiento de limpieza con cuidado. En primer lugar, se lavan los anteojos con agua tibia y una gota de jabón neutro para terminar con el polvo. Luego secar con un paño de microfibra.

Después se coloca una cantidad mínima de pasta dental y se frota sobre el cristal con movimientos circulares durante un minuto. Hay que evitar ejercer una presión excesiva. Enjuagar con agua fría para quitar residuos.